Aydın'da Cep Telefonu Bakımı ve Tamiratı İçin Kalfalık ve Ustalık Sınavları Yapıldı

Aydın'da cep telefonu bakımı ve tamiratını yapan esnaflara yönelik Kalfalık ve Ustalık sınavları yapıldı.

Cep Telefoncular Derneği (CEPDER) Aydın İl Başkanı Yavuz Akdoğan "Cep Telefonu bakım onarım işi yapan esnaf arkadaşlarımızın Kalfalık Ustalık sınavları yapıldı" açıklamasında bulundu.

Haberleşme Sistemleri Meslek Dalından Kalfalık -Ustalık-Usta Öğreticilik mesleki belge iş ve işlemlerinin Efeler Mesleki Eğitim Merkezi tarafından yürütüldüğünü belirten CEPDER Başkanı Akdoğan, " 'Usta Çırakta Yaşar' sözü bizim için çok değerli. Bunun için öncelikle Ustalık ve Usta Öğreticilik mesleki belgeleri almamız gerekiyor. İşi biliyoruz. Bildiğimizi de belgelendiriyoruz. Bu konuda bizleri sürekli bilgilendiren Efeler Meskeki Eğitim Merkezi idareci ve öğretmenlerimize esnaf arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Aralık 2023 döneminde bir arkadaşımız kalfalık, iki arkadaşımız ustalık belgesi sınavlarına katıldılar. E Sınav merkezinde elektronik ortamda 50 soruluk test ve beceri sınavı olmak üzere iki aşamalı sınavlara tüm meslektaşlarımın katılmasını dilerim. Sınav başvuru iş ve işlemleri için bana veya Efeler Mesleki Eğitim Merkezimize başvurabilirler. Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmek gelişmenin ve güçlü olmanın en önemli konusu. Mesleği öğrenmek isteyen tüm gençlerimizi bekliyoruz. Sınav öncesi, sınav anı ve sonrası ilgilerinden dolayı Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Teknik Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Tüm esnaflarımıza hayırlı işler dilerim" dedi. - AYDIN