Aydın'da Büyükbaş Hayvanlara Tırnak Bakımı

Aydın'da büyükbaş hayvanı olan vatandaşlar, merada otlanan hayvanlarının ayaklarına bir şey batmaması, et ve süt veriminin artması için düzenli olarak hayvanlarına tırnak bakımı yaptırıyor. Seyyar nalbantlık yapan Nusret Kalem, eskiyen tırnakları temizleyip yeni nal takıyor.

Aydın'da büyükbaş hayvancılık yapan besiciler ve boğa sahipleri, belirli periyotlarla tırnak bakımı gerçekleştiriyor. Özellikle meraya bırakılan ve bahçede otlayan büyükbaşların ayaklarına kesici ve sert cisimlerin batmaması, et ve süt veriminin artması için üreticiler, tırnak bakımı yaptırıyor. Kamyoneti ile uzun yıllardan beri seyyar nalbantlık yapan Nusret Kalem, kendi geliştirdiği bir makineyi talepte bulunan üreticinin evinin önüne götürüp hayvanların tırnak bakımını gerçekleştiriyor.

Kalem, inek ve boğaların ayaklarında bulunan eski nalları söküp tırnakların eskiyen kısımlarını temizledikten sonra yeni nal takıyor. Bu nallar sayesinde hayvanlar dışarda gezerken ayaklarına taş başta olmak üzere kesici cisimlerin zarar vermiyor. Ayrıca hayvanların süt ve etinin kalitesi üzerinde etkili oluyor.

Rahmetli ustasının kendisine altın bilezik bir meslek bıraktığını belirten Kalem, iki veya üç ayda bir güreş boğaları ve ineklerin mutlaka tırnak bakımının yapılması gerektiğini söyledi. İnsanlar nasıl kendilerine bakıyorsa hayvanların da bakımının önemli olduğunu kaydeden Kalem, tırnak bakımı yapılmadığında hayvanın vücut gelişiminde, etinde ve sütünde verimin düşeceğini dile getirdi. - AYDIN