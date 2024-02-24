Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Beden Eğitimi Öğretmeni Kuzusuyla Spor Yapıyor

Güncelleme:

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir beden eğitimi öğretmeni, sahiplendiği kuzusuyla birlikte spor yapıyor ve günlük rutinlerini paylaşıyor. Kuzunun adı 'Dobby' olan bu sevimli dostları, çevrelerinde merak uyandırıyor ve beğeni topluyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sahiplendiği kuzuyu biberonla besleyip, birlikte koşu bandında yürüyerek spor yapan beden eğitimi öğretmeni 30 yaşındaki Melike Karcı Nurcan altını bezleyip 'Dobby' adını verdiği sevimli kuzusu ile her gününü birlikte geçiriyor.

Beden eğitimi öğretmeni Melike Karcı Nurcan, yaklaşık 1 ay önce sıra dışı bir dostluk kurduğu sevimli kuzusu 'Dobby' ile bir an olsun ayrılmıyor. Nurcan, sahiplendiği kuzuyu biberonla besleyip, birlikte koşu bandında yürüyerek sağlıklı bir yaşam sürüyor. Nurcan, altını bezlediği kuzusu ile yüzme kursundan, salon sporuna, zumbadan kalecisi olduğu kadın futbol takımının antrenmanlarına kadar birlikte zaman geçiriyor. Günlük rutinlerini de birlikte paylaşan Melike Karcı Nurcan ve Dobby aralarında kurdukları bağ ile çevrelerinde de merak uyandırıp beğeni topluyor.

"Yaşatabilmek için sahiplendik"

Kuzuların annelerin tüm yavrularına bakamayacağı için bir tanesini sahiplenme kararı aldıklarını ifade eden Melike Karcı Nurcan, "Özel bir okulda beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Diğer yandan futbol oynuyorum, Kadınlar İkinci Ligi'nde mücadele eden bir takımın kaleciliğini yapıyorum. Yüzme antrenörlüğü ve dans eğitmenliği de yapıyorum. Hepsini aktif olarak Dobby ile beraber sürdürüyorum. Şehirde yaşadığımız için Dobby'yi sahiplenme fikrim yoktu, böyle bir imkana sahip değildik. Fakat koyunumuz 4 tane doğunca annesi bakamayacağı için birini sahiplenmemiz gerekti. Fazla yavruya bakamadığından dolayı kuzular vefat edebiliyor. Dobby'yi yaşatmak için sahiplendik" dedi.

Birlikte derslere giriyorlar

Dobby ile gün boyunca hiç ayrılmadıklarını ve birlikte derslere de girdiklerini belirten Nurcan, "Bizimle beraber evde kalıyor. Bezimiz de var, hiç bir yeri pisletme kirletme durumu da yok. Benimle okula gelip gidiyor, derslere giriyor. Ben eşimle birlikte yaşıyorum. Dobby'yi sahiplenme kararı ikimizin verdiği bir karardı. Bu durumdan da oldukça memnunuz ve Dobby ile birlikte çok eğleniyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok, bir çocuğumuz olmuş gibi. Sütünü ver, mamasını ver, bezini değiştir derken günler geçiyor. Dobby'yi her yere götürüyorum. Sabah uyandığımızda ilk işimiz süt içmek ve sonrasında okula geliyoruz. Okulda, markette, eczanede kısacası her yerde benimle beraber. Birlikte zumba dersine de gidiyoruz. Dobby modern bir kuzu oldu. Kendisi kent hayatına uyum sağlamaya çalışıyor. Bahçelik bir alanımız var, büyüdüğünde oraya götürüp bir erkek arkadaş edindireceğiz ve çoluk çocuğa karıştıracağız. Daha sonra çocuklarımız olacak onları büyüteceğiz" diye konuştu.

"En fazla ilgiyi çocuklardan görüyor"

Dobby'ye fazla ilgiyi çocukların gösterdiğini sözlerine ekleyen Nurcan, "Tüm hayvanları çok seviyorum ve hepsi benim için çok önemli. Böceğin dahi ayrı bir güzelliği var. Bu sene bir Dobbymiz oldu. İnsanlar gördüklerinde ilk kuzu olacağını düşünemeyip köpek sanıyorlar ama daha dikkatli baktıklarında kuzu olduğunu anlayınca çok şaşırıyorlar. Kent hayatında böyle kuzu ile sıkça karşılaşmadıkları için çok dikkatlerini çekiyor. Genelde çocuklar daha fazla rağbet gösteriyorlar, hepsi fotoğraf çekilmek ve sevmek için uğraşıyorlar" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Efeler Aydın Hayvanlar Yerel Yaşam Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Berat kandili hangi ibadetler yapılır? Berat kandilinde oruç tutulur mu, ne namazı kılınır? 24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı? 24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 24 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi İYİ Parti Erzurum adayı kim? 2024 İYİ Parti Erzurum Belediye Başkan adayı Canan Uçar kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Veda Bingö kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Saadet Partisi Çorum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çorum adayı Faruk Cıdık kimdir? Saadet Partisi Çankırı belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çankırı adayı Mustafa Ünver kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title