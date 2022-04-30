Aydın'da bayram süresince emniyet ekipleri teyakkuzda olacak

AYDIN (İHA) - Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirebilmesi için teyakkuzda olacak.

Ramazan Bayramı süresince Aydın il genelinde umuma açık ve istirahat yerlerinde meydana gelebilecek olayların önlenmesi veya taşkınlık suretiyle vatandaşların huzur ve sükununu bozucu davranışların men edilmesi için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri görev başında olacak. Aydın Valiliği vatandaşların ihbar, istek ve şikayetlerini anında ilgili mercilere iletebilmeleri amacıyla müracaat edebilecekleri telefon numaraları ve iletişim adreslerini duyurdu. Aydınlılar bayram boyunca 112 Acil Çağrı Merkezi olmak üzere; 0256 219 61 20-21-22-23-24-25 (6 hat), 225 25 06-07-08 (3 hat) 0505 318 09 00-01-02-03-04'den (5 hat) Emniyet Müdürlüğü'ne, 0256 225 10 09'dan Efeler Polis Merkez Amirliği'ne, 0256 226 22 64'dan Şehit Yetkin Polis Merkez Amirliği'ne, 0256 226 15 75'den Ovaeymir Polis Merkez Amirliği'ne, 0256 251 43 50'den Umurlu Polis Merkez Amirliği'ne ulaşabilecekler. Vatandaşlar ayrıca aydin155@egm.gov.tr ve aydinbilgi@egm.gov.tr e-mail adreslerini kullanarak da polis ekiplerine bildirimde bulunabilecek. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel