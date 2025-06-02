Aydın'da Bayram Öncesi Sıkı Trafik Denetimi

Aydın'da Bayram Öncesi Sıkı Trafik Denetimi
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Aydın Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için trafik denetimlerini artırdı. Havadan denetimlerle trafik ihlalleri anlık olarak tespit ediliyor ve cezai işlemler uygulanıyor.

Aydın Bölge Trafik ekiplerinden bayram öncesi sıkı trafik denetimi

AYDIN - Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için karayollarında denetimlerini artırdı. Bu kapsamda, havadan trafik denetimleriyle kural ihlallerinin önüne geçilmeye çalışılırken, trafik ihlalleri anlık olarak tespit edilerek gerekli işlemler uygulanıyor.

Bayram tatilinin yaklaşmasıyla birlikte artan araç trafiği, denetimlerin yoğunlaştırılmasına neden oldu. Sürücülerde "algılanan yakalanma riski" duygusunun sürekli yüksek tutulması hedeflenirken, trafik güvenliği açısından risk oluşturan davranışlara karşı anlık müdahalede bulunuluyor. Dron ve helikopter destekli denetimlerde, özellikle hız ihlali, emniyet şeridi ihlali, hatalı sollama, cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri takmama gibi sık karşılaşılan kural ihlalleri tespit edilerek cezai işlemler uygulanıyor.

Aydın Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bayram süresince denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulanarak, "Siz değerli vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi amacıyla denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Sevdiklerinize bayramda güvenli bir şekilde kavuşmanız için lütfen trafik kurallarına uyun" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer ayrıca, sürücülerin uzun yolculuklara çıkmadan önce araçlarının bakımını yapmalarını, dinlenmiş olarak yola çıkmalarını ve trafik işaret ile işaretçilerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Bayram boyunca trafik ekiplerinin hem kara hem de havadan yapacağı denetimlerle, trafik kazalarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ - Yerel
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