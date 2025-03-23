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Aydın'da Bakır ve Kalaycılığın Son Temsilcisi: 'Bakır Bitmez Ama Usta Bitti'

Aydın'da Bakır ve Kalaycılığın Son Temsilcisi: 'Bakır Bitmez Ama Usta Bitti'
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Aydın'da 49 yıldır bakır ve kalaycılık yapan Murat Uçar, mesleğini gelecek nesillere aktaracak çırak bulamadığı için endişeli. Uçar, 'Bakır bitmez ama usta bitti' diyerek, mesleğin yok olma tehlikesine dikkat çekti.

Teknolojiye yenik düşen bakır ve kalaycılığın Aydın'daki son temsilcilerinden olan 57 yaşındaki 2 çocuk babası Murat Uçar, çırak olarak girdiği mesleğinde 50 yıla yaklaşırken, en büyük korkusunun vatandaşın bakırlarının ortada kalması olduğunu söyleyerek "Bakır bitmez ama usta bitti" dedi.

Aydın'da yaşayan Murat Uçar (57), çırak olarak başladığı bakır ve kalaycılık işinde 49. yılını doldurdu. Bu mesleğin şehirdeki son temsilcilerinden olan Uçar, yetiştirecek çırak bulamadıklarını ifade ederken, en büyük hayallerinden birisinin de ustalığını genç nesillere aktarabilmek olduğunu söyledi. Aydın genelinde kalay ustası sayısının bir elin parmağını geçmediğini ve işini bıraktıktan sonra vatandaşların bakırlarının orta kalacağını ifade eden Uçar; "Bakır bitmez ama usta bitti" dedi.

Kendisinin mesleğinde sona yaklaştığını ve mesleği bıraktıklarında kalay ustalığı mesleğinin kendileriyle beraber toprağa gideceğini vurgulayan Uçar; "1976'dan beri bu mesleği yapıyorum. Baba mesleği zaten. Allah'a çok şükür çocuklarımı evlendirdim, geçimimi buradan sağlıyorum ama tek sıkıntımız çırak bulunmaması. Maalesef çırak yetişmiyor. Öğrenen nesil yok. En büyük korkum, ben de mesleği bıraktıktan sonra bu milletin bakırları ne olacak. Çünkü bu işi yapan usta kalmadı. Bir elin parmağını geçmez 3-5 usta kaldık. Yetişen eleman da yok. Yani bakır bitmez ama usta bitti. Ne olacak bu bakırlar bakalım. Bu sokakta 2 kişiyiz. Aydın genelinde toplasan 5 kişi anca kaldık. Artık yetiştirecek çırak bulamıyoruz. Gerçekten en büyük korkum bu. Bakır çok ama usta yok. Maalesef ustalığımı aktarabileceğim kimse yok. Keşke birisine bırakabilsem" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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