Aydın'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısından alınan karar gereği Sağlık Bakanlığı Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanı Faruk Çağlar Başkanlığında; Aydın İli Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Sağlık Bakanlığı'na İl değerlendirme sonuçlarım iletildi. İller arası bilgi paylaşımının sağlanması, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve yeni çalışmalara ilişkin illerden beklentiler hususları değerlendirildi. Toplantı Aydın Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu üyelerinin bilgi ve görüş paylaşımında bulunması ile sona erdi. Toplantıya Aydın Vali Yardımcısı Sayın Kamuran Mustafa Ballı, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Zeynep Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Aydın Ticaret İl Müdürü Arif Aksu, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan ve kurul üyelerinin katıldı. - AYDIN