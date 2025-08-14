Aydın'da Ayçiçeği Tarlalarına Zararlı Taraması

Aydın'da Ayçiçeği Tarlalarına Zararlı Taraması
Kuraklık nedeniyle ikinci ürün olarak ekilen ayçiçeği tarlalarında çayır tırtılı gibi zararlılara karşı tarama çalışmaları başlatıldı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ayçiçeği tohumu dağıtımı ve zararlı kontrolü için sahada incelemeler yapıyor.

Aydın'da geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık sebebiyle ikinci ürün olarak ekimi yapılan ayçiçeğinde, ekili alanlar çayır tırtılı başta olmak üzere zararlılara karşı taranıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Aydın'da kuraklık sebebiyle üreticiler farklı ürün çeşitlerine yönlendirilirken, ikinci ürün olarak ekilen ayçiçeğinde başarıya ulaşılmıştı. Çok az su isteyen ürünlerden olan ayçiçeği, adeta Aydın'da ikinci ürün olmaya aday gösterilirken, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) proje çerçevesinde de ayçiçeği tohumu dağıtımı sürüyor. Bu kapsamda ayçiçeği ekili alanlarda da çayır tırtılı başta olmak üzere zararlılara karşı taramalar gerçekleştiriliyor. Söke ilçesinde de de sahaya inen ilçe tarım ekipleri, ayçiçeği tarlalarında kontroller gerçekleştirdi. Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "İkinci ürün yağlık ayçiçeği ekili alanlarda teknik personelimizce incelemelerde bulunuldu" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
