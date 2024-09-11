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Aydın'da AVM'lerde Gıda Denetimleri Devam Ediyor

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Aydın'da faaliyet gösteren alışveriş merkezlerinde (AVM) gıda denetimleri hız kesmeden devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, güvenilir gıda arzını sağlamak ve hızlı tedbirler almak amacıyla denetimler gerçekleştiriyor.

Aydın'da faaliyet gösteren alışveriş merkezlerinde (AVM) gıda denetimleri hız kesmeden devam ediyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, özellikle açık stantlarda gıda arz eden işletmelere, ana faaliyet konusu gıda olmamakla birlikte gıda satışı yapan yerlere ve yemek alanlarına yönelik geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin amacı, toplu tüketim yerlerinde güvenilir gıda arzını sağlamak ve hızlı tedbirler almak olarak belirtilirken denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, İl Müdür Yardımcısı Hamit Eray Yeşilçayır, Gıda ve Yem Şube Müdürü Figen Sezer Köksal, Efeler İlçe Müdürü Mehmet Esen ve teknik personel katıldı. Ekipler, AVM'lerdeki gıda arzı ve tüketimi sağlayan işletmeleri kontrol ederek, hijyen ve ürün kalitesi açısından incelemelerde bulundu.

Yetkililer, tüketici sağlığını korumak adına denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini ve gıda güvenliği ile ilgili kurallara uymayan işletmelere gerekli yaptırımların uygulanacağını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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