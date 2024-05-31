Aydın'da Arılar Nüfus Planlamasına Gitti

Türkiye'nin en önemli arıcılık ve bal üretim merkezlerinin başında yer alan Aydın'da küresel iklim krizi nedeniyle arılar nüfus planlamasına gitti.

Geçtiğimiz yılarda bolca oğul verip bal toplayan arılar tabiatta yaşanan kuraklık ve baharın sönük geçmesi nedeniyle deyim yerindeyse nüfus planlamasına gitti. Bahar sezonunun çok kısa sürmesinden dolayı bal alamadıklarını belirten Aydınlı arıcılardan İbrahim Gökoğlu, "Kuraklık ve piyasadaki sahte ballardan dolayı arıcılık sektörü zora girdi. Bu yıl bahar mevsiminde umduğumuzu bulmadık. Önümüzdeki sezonun daha kurak geçeceği belirtiliyor. Tek umudumuz hayıt balı. Bu yıl hayıtlar erken çiçek açacak gibi görünüyor" dedi.

Ülke genelinde yağışların yeterli miktarda olmaması dolayısıyla yaşanan kuraklık, arıların nektar topladığı çiçeklerin ve bitkilerin yeterli miktarda nektar üretememesine neden olunca bal verimini doğrudan etkiledi. Bunun yanı sıra, piyasada fiyatlarının düşük olduğu yapay ballar da doğal bal üreticilerinin karşılaştığı bir diğer zorluğu beraberinde getirdi. Çine ilçesinde arıcılık yapan İbrahim Gökoğlu, bu iki sorunun arıcılık sektörünün karşı karşıya olduğu zorlukların arasına ön sıralarda yer aldığını belirtti. Gökoğlu, "Bu yıl kuraklıktan dolayı verim yok. Hayıt erken gelecek, tek umudumuz hayıt. Anaları da yeni yaptık. İçinden analarını alıp yenilettik" diyerek arı kolonilerinin devamlılığını sağlamak amacıyla ana arıları yenilediklerini ifade etti.

Aydınlı arıcı İbrahim Gökoğlu, çeşitli platformlarda satılan yapay balların fiyatlarının da 100 lira civarında olmasının doğal bal üreticilerini zor durumda bıraktığını belirterek, "Bizim sahte bal dediğimiz bazılarının ise yapay bal diye adlandırdığı bal görünümlü tatlıların kilosu 100 lira civarında satılıyor. Bu durum doğal bal üreticilerinin rekabet gücünü azaltırken, tüketicilerin bu ürünlere yönelmesine neden oluyor. Sahte bal, maalesef ülkemizde çokça rastlanıyor. Bu durumu bilmeyenler bu ürünleri bal zannettiği için piyasada bal fiyatları da düşüyor ve bu da bizim gibi doğal bal üreticilerini zor durumda bırakıyor" diyerek doğal balın hak ettiği değeri görmediğini vurguladı.

Öte yandan bu zorlu süreçte doğal balın önemine dikkat çeken Gökoğlu, tüketicilere yerel ve doğal ürünlere destek olma çağrısında bulundu. - AYDIN