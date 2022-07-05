Aydın'da anlamlı protokol

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ve Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Aydın Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odamız arasında, suça sürüklenen çocukların ve suç mağduru kadınların topluma kazandırılması, meslek edindirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

İmzalanan protokol ile ilgili konuşan Aydın Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Serhan Avşar, "Yapılan bu protokolle, öncelikle amacımız, suça sürüklenen çocuklarımızı, suçtan uzak tutmak, meslek edindirerek, normal insanlar gibi yaşamasını sağlamak olacaktır. Mesleğimiz sanatsal işlevi olan, insanlarla iç içe çalışılan, insanlarla sosyal ilişkilerin ön planda olduğu bir meslek olup, bir nevi çocuklarımıza rehabilitasyon sağlayacaktır. Bir başka yönüyle sağlayacağı istahdam ve Odamıza bağlı iş yerlerine de eleman açığını kapatması ile bir boşluğu dolduracaktır. Son olarak sosyal sorumluluk ile başlattığımız bu proje ile çocuklarımız topluma kazandırılacak., Aydın ilimiz daha sakin daha huzurlu ve daha yaşanabilir ve toplumsal huzuru ile ülkemizde bu yönüyle öne çıkan bir şehir olacaktır" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel