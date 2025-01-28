Aydın'da Ambulansların Geçiş Önceliği İçin Bilgilendirme Çalışması

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık 2 saatlik uygulamada 70 sürücü ve 378 yolcuya, ambulansların geçiş önceliği ve fermuar sistemi anlatıldı.

Aydın Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü koordinesinde trafik bilinci ve kültürünün oluşturulması hedefiyle çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede harekete geçen trafik ekipleri, "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" sloganıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Muğla Bulvarı 1 No'lu Uygulama Noktası'nda gerçekleştirilen çalışmada sürücü ve yolculara ambulanslar geçiş önceliği ve fermuar sistemi anlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü personellerinin de katıldığı ve yaklaşık 2 saat süren çalışmada ambulansların trafikte öncelikli geçiş hakkının sağlanması için 70 araç sürücüsü ve 378 yolcu bilgilendirildi. Trafikte ambulanslara yol vermede kullanılan fermuar sisteminin detaylıca anlatıldığı etkinlikte ayrıca sürücü ve yolculara bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı. - AYDIN