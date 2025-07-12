Aydın'da Akaryakıt İstasyonlarına Denetim

Aydın'da Akaryakıt İstasyonlarına Denetim
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Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, akaryakıt istasyonlarındaki ölçü aletlerinin doğruluğunu denetledi. İl Müdürü Fatih Ulutaş, standart dışı uygulamalara karşı gerekli işlemlerin yapılacağını ve denetimlerin süreceğini belirtti.

Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, kent genelindeki akaryakıt istasyonlarında denetim gerçekleştirdi.

İl Müdürü Fatih Ulutaş'ın da katıldığı denetimlerde, akaryakıt pompalarında kullanılan ölçü aletlerinin doğruluğu, damga süreleri ve periyodik muayene yükümlülükleri kontrol edildi.

Denetimlerde ayrıca, ölçü ve tartı aletlerinin mevzuata uygunluğu da detaylı şekilde incelendi. Yapılan kontrollerin, tüketicinin korunması ve ticarette adaletin sağlanması amacıyla yürütüldüğü ifade edildi.

İl Müdürü Fatih Ulutaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Standart dışı uygulamalara karşı gerekli idari işlemler uygulanacak. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceğini ve ölçüm sistemlerinde herhangi bir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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