Aydın'da Aile Yılı Kortej Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Aydın'da Aile Yılı Kortej Yürüyüşü Gerçekleştirildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Aile Yılı kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, Atatürk Kent Meydanı'nda sona erdi. Etkinliğe protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı, ikramlarda bulunuldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Aile Yılı kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirilirken, Atatürk Kent Meydanı'nda stantlar gezilip, yürüyüşe katılanlara ikramda bulunuldu.

Aile Yılı kapsamında bando eşliğinde Aydın Valiliği önünden Vali Yardımcısı Bilgehan Bayar ve protokolün katılımıyla başlayan kortej yürüyüşü, Atatürk Kent Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşün ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar kurulan stantları gezdi.

Etkinliğe katılan vatandaşlara lokma ve çay ikram edildi.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılı Aile yılı olarak ilan edilmiştir. 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla, vatandaşlarımızın katılımı ile yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Buradaki amacımız ailenin öneminin vurgulanması. Toplumun en önemli bireylerinin oluşturduğu bir yapının daha güçlü hale gelerek, ülkemizin çok daha sağlam adımlarla ileriye yürümesi amaçlanmaktadır" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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