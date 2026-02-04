Haberler

Aydın'da sosyal hizmet çalışmaları görüşüldü

Güncelleme:
Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, il genelindeki sosyal hizmet çalışmaları ve hizmet modellerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla bir toplantı düzenledi. İl Müdürü İlkay Türkoğlu, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda il genelinde yürütülen çalışmalar ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Sosyal Hizmet Merkezleri'nde görev yapan müdürler ile değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda Aydın genelinde yürütülen sosyal hizmet çalışmaları, hizmet modellerinin etkinliği, sahada karşılaşılan ihtiyaç ve talepler ile vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik planlamalar kapsamlı şekilde ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmetlerin daha hızlı, etkin ve erişilebilir sunulması adına istişarelerde bulunuldu.

İl Müdürü Türkoğlu, görev yapan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, vatandaş odaklı, sürdürülebilir ve nitelikli sosyal hizmet anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
