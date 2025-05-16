Aydın'da Aile Bilinci İçin Bilgilendirme Etkinliği Düzenlendi
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aile Günü nedeniyle Atatürk Kent Meydanı'nda vatandaşlara aile bilinci geliştirmeye yönelik bilgilendirme ve hediyeler dağıttı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Atatürk Kent Meydanı'nda vatandaşları bilgilendirdi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği tarafından 15 Mayıs Aile Günü münasebetiyle, aile bilincinin geliştirilerek aileyi güçlendirmek maksadıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde paydaş kurumların işbirliğiyle Aydın Atatürk Kent Meydanında stant açıldı. Ziyarete gelen vatandaşlara "Mutlu Kadın, Mutlu Aile, Mutlu Toplum, Mutlu Gelecek" mottosuyla bilgilendirme yapılarak çeşitli hediyeler verildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel