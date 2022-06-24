Aydın'da AFAD gönüllüleri orman yangınlarına hazırlanıyor - Haberler

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Aydın'da AFAD gönüllüleri orman yangınlarına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın'da AFAD gönüllüleri orman yangınlarına hazırlanıyor

Aydın'da AFAD gönüllülerine yönelik, AFAD Aydın Eğitim Şube Müdürlüğü ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen ve Halk Eğitim Merkezi üzerinden sertifikalandırılan 'Orman Yangınları Müdahale Eğitimi' veriliyor.

Aydın'da AFAD gönüllülerine yönelik, AFAD Aydın Eğitim Şube Müdürlüğü ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen ve Halk Eğitim Merkezi üzerinden sertifikalandırılan 'Orman Yangınları Müdahale Eğitimi' veriliyor.

Aydın'da AFAD gönüllülerine verilen çeşitli eğitimler aralıksız olarak sürüyor. Bu çerçevede AFAD Aydın Eğitim Şube Müdürlüğü 3 etapta yaptığı program ile Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından AFAD gönüllerine yönelik 'Orman Yangınları Müdahale Eğitimi' düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi üzerinden sertifikalandırılan gönüllüler Aydın ve çevresinde meydana gelebilecek orman yangınlarında destek amaçlı görev alabilecek. AFAD Aydın İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2 etap daha sürecek eğitimlerle yaklaşık 200 gönüllümüz eğitimlerini tamamlamış olacak" denildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Orman İşletme Müdürlüğü Aydın AFAD Yerel Haberler

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