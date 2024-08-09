Aydın'da Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Aydın İl Sağlık Müdürlü Dr. Eser Şenkul başkanlığında 'Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliği Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

Sağlık hizmetleri başkanı, sağlık hizmetleri başkan yardımcısı, il ambulans servisi başhekimi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyon sorumlularının katılımıyla gerçekleştirilen toplantı da acil sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, istasyon bazında aylık veri analizi, ambulansların il geneli vakaya çıkış ve nakil süreleri, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar ve acil sağlık Hizmetlerinin sunumunun daha kaliteli ve etkin yürütülmesi konuları görüşülerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Sağlık hizmetleri içerisinde acil sağlık hizmetlerinin çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, acil sağlık hizmetlerinin kaliteli bir şekilde halkımıza sunulmasındaki azim ve özverili çalışmaları nedeniyle istasyon sorumluları nezdinde tüm acil sağlık hizmetleri personellerine teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - AYDIN