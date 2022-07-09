Aydın'da "acemi kasaplar" iş başında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da "acemi kasaplar" iş başında

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Aydın'da 'acemi kasaplar' iş başında

Aydın'da bu yıl da manzara değişmezken, kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli bölgelerini kesen acemi kasaplar hastanelerin yolunu tuttu.

Aydın'da bu yıl da manzara değişmezken, kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli bölgelerini kesen acemi kasaplar hastanelerin yolunu tuttu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar manzarası değişmedi. Aydın'da bayram namazının ardından kurban kesimine başlayan vatandaşlar, vücudunun çeşitli bölgelerini keserek yaraladı.

Parmak, kol ve bacaklarını kesen acemi kasaplar kentteki hastanelerde yoğunluk oluştururken, tedavi için 131 kişi acil servislere başvurdu. Hastaneye başvuran vatandaşlar bir anlık dikkatsizlik ile istenmeyen kazaların yaşandığını ifade ederken, vatandaşları kesim esnasında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaşların kesilen bölgelerine dikiş atılırken, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde hastanelerde de gerekli önlemler alındı. Bu yıl da acemi kasap manzaraları değişmezken, acil serviste çalışan sağlık personelleri de yoğun mesai yaptı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, bayram öncesinde yapılan toplantı ile hastanelerde gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade ederek "Kurban Bayramı süresince yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hastane başhekimlerimiz ile gerçekleştirdiğimiz toplantı sonrasında acil servislerimiz öncelikli olmak üzere gerekli tüm önlemlerimizi aldık. Bayramın birinci gününde bugün öğle saatlerine kadar il genelindeki tüm sağlık tesislerimizin acil servislerine kurban kesimine bağlı delici kesici aletle yaralanma ile toplam 131 adet başvuru oldu. Umarız üzücü olaylar ile karşılaşmadan bu sayıları en az seviyede tutarız. Tüm vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesini dilerim" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aydın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title