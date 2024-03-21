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Aydın'da 80 yaş üzeri asırlık çınarlar ziyaret edildi

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Aydın genelinde 80 yaş üzeri asırlık çınarları ziyaret eden jandarma, Yaşlılar Haftası'nda da yaşlıları unutmadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde gerçekleştirilen 80 yaşın üstündeki asırlık çınarların ziyaretleri aralıksız devam ediyor. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nda da ziyaretlerine hız kazandıran ekipler, büyükleri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yaşlıların taleplerini de dinleyen ekipler, kendilerine ulaşılabilecek telefon numaralarını verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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