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Aydın'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri

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Aydın'da bulunan Tuğba Kuruyemiş fabrikasında çalışan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çiçeklerle karşılandı. Firmada yeni istihdam oluşturulmasıyla gün daha da anlamlı hale geldi.

Aydın'da 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri renkli başladı. Merkezi Aydın'da bulunan ve çalışanlarının çoğunluğu kadınlardan oluşan Tuğba Kuruyemiş'te çalışan kadınlar sabah fabrika girişinde çiçeklerle karşılandı. Yaklaşık 800 kadının istihdam edildiği firmada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün daha anlamlı hale gelmesi için bugün 20 kadına daha yeni istihdam oluşturuldu.

Günlerini kutlayarak mesaiye başlayan kadınlar, firmanın bu jestine teşekkür ederek, "Kadın ürettiği sürece mutludur" diyerek günlerini daha da anlamlı hale getiren Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul'a teşekkür ettiler.

Birleşmiş Milletler tarafından 1975 yılında ilan edilen Dünya Kadınlar Günü'nün yaklaşık 1 asırlık geçmişi olmasına rağmen Türkiye'de son yıllarda daha etkin kutlanmaya başladı.

Aydın'da sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam edecek olan kutlamaların ilki Tuğba Kuruyemiş'in Kardeşköy'de bulunan merkez fabrikasında başladı. Sabah işlerine gelen kadınlar fabrika girişinde çiçeklerle karşılandı. Sürpriz karşısında duygulanan kadın çalışanlar günün anısına hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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