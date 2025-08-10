Aydın'da 6.1 Büyüklüğündeki Deprem Paniğe Yol Açtı

Aydın Valisi Yakup Canbolat Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin Aydın'da hissedildiğini ve kent genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini belirtti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Aydın'da da paniğe yol açtı. Kentte hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı. AFAD verilerine göre saat 19.53'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Aydın'da da hissedildi. Sarsıntı sırasında ev ve iş yerlerinde bulunan vatandaşlar, paniğe kapılarak hızla açık alanlara çıktı. Bazı vatandaşlar uzun süre sokaklarda beklerken, apartman girişlerinde toplananlar ise artçı sarsıntılara karşı tedirginlik yaşadı.

Vali Canbolat: "Geçmiş olsun"

Meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat tüm vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Vali Canbolat paylaşımında, "Balıkesir Sındırgı ilçesi merkezli 6.1 deprem ilimizde de etkili hissedildi. Şuana kadar olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Alan/saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN