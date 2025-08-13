Aydın'da 509 Bin Büyükbaş Hayvan Şap Hastalığına Karşı Aşılanıyor

Aydın'da 509 Bin Büyükbaş Hayvan Şap Hastalığına Karşı Aşılanıyor
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 17 ilçede toplam 509 bin büyükbaş hayvanın şap hastalığına karşı aşılanma çalışmalarını sürdürüyor. Aşılama ile hastalığın yayılmasının önlenmesi hedefleniyor.

Aydın genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 17 ilçede toplam 509 bin büyükbaş hayvan şap hastalığına karşı aşılanıyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hastalığın görüldüğü Söke ilçesine bağlı Serçin Mahallesi'nde, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ahmet Gezman ile Söke İlçe Müdürlüğü personeli tarafından hayvanların sağlık durumları incelendi. Çalışmalarda, yetiştiricilere aşılama başta olmak üzere hastalıkla mücadelede kullanılacak yöntemler hakkında bilgilendirme yapıldı ve üreticilerin talepleri dinlendi. İl genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 17 ilçedeki toplam 509 bin büyükbaş hayvanın aşılanmasına devam ediliyor.

Aşılama sayesinde hastalığın yayılmasının önlenmesinin hedeflendiğini belirten Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaprığı açıklamada "Şap hastalığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, hastalığın görüldüğü Söke ilçemize bağlı Serçin Mahallesi'nde İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ahmet Gezman ile birlikte Söke İlçe Müdürlüğü personeli tarafından hayvanların sağlık durumları incelenerek, hastalıkla mücadelede aşılamanın önemi ve diğer yöntemler hakkında bilgilendirme yapıldı ve yetiştiricilerin talepleri dinlendi. Şap hastalığıyla mücadele amacıyla, 17 ilçemizdeki 509 bin büyükbaş hayvanın aşılama çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

