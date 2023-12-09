Aydın'da 413 Polis Adayı Mezun Oldu

Aydın'da eğitimlerini tamamlayan 413 polis adayı yemin ederek mezun olurken, yeni mezunları tebrik eden Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Amacınız aldığınız eğitimi kalıcı bir yaşama biçimine dönüştürmek olmalıdır" dedi.

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitimlerini tamamlayan ve mezun olan 29. dönem polis adayları için tören düzenlendi. Bando takımı merasimiyle başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Dönem birincisi Regaip Bayram Çimen, kısa bir konuşma yapmasının ardından yaş kütüğüne adının bulunduğu plaketi çaktı.

Törende polis adaylarına seslenen Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün 29. dönem mezuniyet töreninde sizlerle birlikte olmaktan, mutluluğunuzu paylaşmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Gücünü yasalardan ve desteğini aziz milletimizden alan Türk polisimiz, hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere her geçen gün daha da bağlılık göstererek, milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır. Sevgili öğrenciler sizler emsalleriniz arasından seçilerek bu okula geldiniz ve bu okulda milletimizin huzur ve güvenliğini korumak amacına yönelik eğitim alarak, bugün mezun oluyorsunuz. Burada edindiğiniz bilgileri, kazandığınız tecrübeleri görevde tatbik edecek, vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamak üzere hizmet edeceksiniz. Amacınız aldığınız eğitimi kalıcı bir yaşama biçimine dönüştürmek olmalıdır. Eğitimin yaşam boyu süren bir süreç olduğunu da asla unutmayınız. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yöneticilerimizin ve öğretim elemanlarımızın eğitim faaliyetlerine gerekli önemi vereceklerine, öğrencilerimizin eğitim kalitesini daha ileri seviyeye taşıyacaklarına yürekten inanıyor, eğitimini tamamlayıp mezun olan 413 arkadaşımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

"Sevinç ve hüznü bir arada yaşıyoruz"

Polis adaylarının ailelerinin de heyecanla takip ettiği törende kısa bir konuşma yapan dönem birincisi Regaip Bayram Çimen; "Eğitim gördüğümüz ilim ve irfan yuvası okulumuzdan mezun olmanın sevinç ve hüznünü bir arada yaşıyoruz. Bizler bu kutsal yuvada almış olduğumuz eğitimle insan haklarına saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, halkla iyi ilişkiler kurabilen, yüreği sevgi dolu genç polisler olarak edeceğimiz yemine bağlı kalıp, vatanımızın her karış toprağında devletimize ve milletimize en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız. ve bu bilinçle görev için gideceğimiz vatanımızın her köşesinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda milletimize koşulsuz şartsız hizmet ederek, ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlayacağımıza, canımızı seve seve feda etmekten çekinmeyeceğimize silah arkadaşlarım adına söz veriyorum" dedi.

"Amacınız Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet olsun"

29. dönem mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Aydın POMEM Müdürü Sezai Er; "Kıymetli gençler, bugün sizi mezun etme gururunu ve ayrılık hüznünü bir arada yaşıyoruz. Bugün sizlerin mazisi 1845'e dayan şerefli Türk polis teşkilatına dahil olma günündeyiz. Burada edindiğiniz bilgi ve beceriler hayatınız boyunca size yardımcı olacaktır ancak her fırsatta bu bilgi birikimine bir tuğla daha koyabilirsiniz. Kendinizi her daim geliştirin. Öngörülü ve bilgili olun. Yolunuz ve amacınız sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyetine hizmet olsun" dedi.

Tören sonunda 413 öğrenci yemin ederek mesleğe başladı. Yeminin ardından keplerini havaya fırlatan polis memurları aileleriyle buluştu.

Aydın POMEM'de düzenlenen törene Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, Aydın POMEM Müdürü Sezai Er ile protokol ve polis adaylarının aileleri katıldı. - AYDIN