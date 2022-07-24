Aydın'da 4 Çocuk Babası Engelli Adamın Evi Küle Döndü

Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gelen yangında 4 çocuk babası yürüme engelli Hasan Karakaya'nın ailesiyle birlikte kaldığı ev küle döndü. Hiçbir eşyası kurtarılamayan Karakaya, "16 yıllık emek 10 dakikada bitti" dedi.

Yangın Karacasu İlçesi Bereketli Mahallesi Bucalı mevkinde bu sabah bir evde yangın meydana geldi meydana geldi. Eşi ve 4 çocuğu için yaşam mücadelesi veren yürüme engelli Hasan Karakaya'ya ait ev içindeki eşyalarla birlikte tamamen yandı. Yangın sırasında 7 ve 6 yaşındaki çocuklarıyla birlikte evde olduğu ve duş aldığı öğrenilen Karakaya, yakınları tarafından kurtarıldı. Karakaya'nın eşi ile birlikte düğüne gitmek için hazırlık yaptığı esnada yangının meydana geldiği kaydedildi. Yangında Aydın Büyükşehir Belediyesi Karacasu İtfaiyesi 2 arazözle müdahale ederken Orman İşletme Şefliğine ait bir arazöz ve Karacasu Belediyesi su tankeri takviye olarak olay yerine geldi. Yangında ev eşyalarıyla birlikte 100 kilo buğday, 60 kilo zeytin yağı tamamen yandı. 1,5 ton saman zarar görüp kullanılmaz hale geldi.

"HER ŞEY BİTTİ"

Yangın sırasında banyoda olduğunu söyleyen Hasan Karakaya, yaşananları şöyle anlattı:

"Çocuklara duş aldırdım. Dışarı çıkardım. Kendim girdim banyoya. Kardeşim Cafer koşarak geldi. Ev yanıyor diye. Beni zor çıkardılar dışarı. Hayvanlarımız için yonca aldık. Eşim bunların ödemesine destek olmak için gece tütüne çalışmaya gitmişti. Geldiklerinde düğüne gidecektik. Mutfak bölümünden çıktığını tahmin ediyoruz. Elektrik kaçağı olmuş olabilir. Bir anda büyüdü. 16 yıllık emek 10 dakikada heba oldu. Hiçbir şeyi kurtaramadık. Tavanı bile yeni yaptırmıştık. Allah'tan hayvanlarımız yayladaydı. Hiçbir şeyimiz kalmadı onların dışında."

ANKA / Yerel