Aydın'da 30 Ülkeden 250 Öğrenci Tanışma Toplantısında Buluştu

Aydın Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen tanışma toplantısında bir araya gelen 30 ülkeden 250 öğrenci Aydın'da buluştu.

Aydın'da üniversite eğitimi gören 30 farklı ülkeden 250 öğrenci, Aydın Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen tanışma toplantısında bir araya geldi. Azerbaycan, Nijerya, Angola, Fas, Mısır, Suriye, Filistin, Cezayir, Sırbistan, Kosova, Moritanya, Gana, Kazakistan, Kırgızistan, Uganda, Ürdün, Pakistan, İran, Hindistan, Madagaskar, Tunus, Mali, Somali, Endonezya, Sudan, Tacikistan, Kenya, Maldivler, Sierra Leone ve Kamerun gibi 30 farklı ülkeden Aydın'a gelen 250 öğrenci, düzenlenen etkinlikte hem birbirileriyle tanışma fırsatı buldular hem de karşılaştıkları zorlukları ve taleplerini anlattılar. Aynı zamanda Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte yabancı öğrenciler, eğitim hayatlarında verilen destekler konularında da bilgilendirildi. - AYDIN