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Aydın'da 293 Öğrenciye Trafik Eğitimi Verildi

Aydın'da 293 Öğrenciye Trafik Eğitimi Verildi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 5 ilçede toplam 293 öğrenciye trafik konularında eğitim verdi. Eğitimin içeriğinde yaya eğitimi, genel trafik kuralları ve okul servislerindeki güvenlik konuları yer aldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 5 ilçede 293 öğrenciye trafik konularında bilgilendirmede bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Şubat ayında Bozdoğan, Didim, Kuşadası, Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde eğitim gören toplam 293 öğrenciye Trafik Jandarması tarafından eğitim verildi. Verilen eğitimde, önce yaya eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları bisiklet binme kuralları, araçlarda emniyet kemerinin kullanımı, okul servisi araçlarında güvenli yolculuk ve çocukların uyması gereken kurallar konularında eğitim verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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