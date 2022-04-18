Aydın'da 23 Nisan etkinlikleri başladı

AYDIN (İHA) - Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümü etkinlikleri başladı.

Aydın Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde hafta boyunca planlanan '23 Nisan Şenlikleri' başladı. Şenliklerin ilk gününde Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müzesi'nde okul öncesi 5 yaş grubu öğrenci birbirinden eğlenceli atölye çalışmaları düzenlendi. Müze Etkinlikleri çerçevesinde 'ara-bul etkinliği, müzede gezi, kukla yapımı, drama, oyun atölye çalışmaları' gerçekleştirilirken, miniklerin heyecanına Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş da ortak oldu. - AYDIN