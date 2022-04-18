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Aydın'da 23 Nisan etkinlikleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın'da 23 Nisan etkinlikleri başladı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümü etkinlikleri başladı.

AYDIN (İHA) - Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümü etkinlikleri başladı.

Aydın Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde hafta boyunca planlanan '23 Nisan Şenlikleri' başladı. Şenliklerin ilk gününde Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müzesi'nde okul öncesi 5 yaş grubu öğrenci birbirinden eğlenceli atölye çalışmaları düzenlendi. Müze Etkinlikleri çerçevesinde 'ara-bul etkinliği, müzede gezi, kukla yapımı, drama, oyun atölye çalışmaları' gerçekleştirilirken, miniklerin heyecanına Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş da ortak oldu. - AYDIN

Aydın'da 23 Nisan etkinlikleri başladı

Aydın'da 23 Nisan etkinlikleri başladı

Aydın'da 23 Nisan etkinlikleri başladı

Aydın'da 23 Nisan etkinlikleri başladı

Aydın'da 23 Nisan etkinlikleri başladı

Aydın'da 23 Nisan etkinlikleri başladı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

milli eğitim bakanlığı, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Aydın, Yerel, Haberler

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