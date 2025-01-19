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Aydın'da 2024 Yılı Desteklemeleri İçin Askı Süreci Duyuruldu

Aydın'da 2024 Yılı Desteklemeleri İçin Askı Süreci Duyuruldu
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılı birinci dönem buzağı/malak ve kuzu/oğlak desteklemeleri için askı listelerinin 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında askıya çıkarılacağını duyurdu. Çiftçilerin listeyi kontrol ederek hataları düzeltmeleri gerektiği vurgulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 2024 yılı birinci dönem buzağı/malak ve kuzu/oğlak desteklemeleri için yapılan duyuruda, icmallerin 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde askıya çıkarılacağı bildirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, askı listelerinde yer alan destekleme bilgileriyle ilgili herhangi bir hata tespit edilmesi durumunda, çiftçilerin bu hataları düzeltmek için yetkililere başvurmalarını istedi. Bu süreçte, destekleme bilgileri kontrol edilmezse hata veya eksikliklerin düzeltilmesi mümkün olmayabileceğinden çiftçilerin dikkatli olmaları önem taşıyor.

Konuyla ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2024 yılı birinci dönem buzağı/malak ve kuzu/oğlak desteklemelerine ait icmaller 20 - 24 Ocak 2025 tarihleri arasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde askıya çıkarılacaktır. Askı listelerinde, kendinize ait destekleme bilgilerini mutlaka kontrol ediniz ve varsa hataları düzelttirmeyi unutmayınız" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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