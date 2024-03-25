Üye Girişi
Haberler

Aydın'da 2023 Yılında Doğan Çocuklara Verilen İsimler Belli Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da 2023 yılında doğan erkek çocuklarına en çok verilen isim 'Alparslan' olurken, kız çocuklarına ise en çok 'Asel ve Defne' ismi konuldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus istatistiklerine göre Türkiye'de en 2023 yılında bebeklere verilen en fazla isimleri açıkladı. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde beklere verilen isimler 'Alparslan', 'Göktuğ', 'Ömer Asaf', 'Metehan', 'Defne', 'Asel', 'Asya' ve 'Zümra' gibi isimlerin oldu. Aydın'da da 2023 yılında doğan bebeklerden erkeklere en çok verilen isim 89 ile Alparslan ilk sırayı alırken, 72 ile Aslan, 64 ile Göktuğ, 62 ile Atlas, 57 ile Eymen, 56 ile Miraç, 55 ile Aras, 48 ile Kerem, 43 ile Ömer Asaf ve 42 ile Kuzey ilk on sırayı aldı. Kız bebeklerinde ise Aydın'da ilk sırayı 98 ile Asel ve Defne alırken, Asel ve Defneyi'yi 79 ile Zeynep, 68 ile Asya, 58 ile Gökçe, 57 ile Elisa, 55 ile Elif, 54 ile Lina, 52 ile Ada, 51 ile Alya, 48 ile Masal, 46 ile Güneş ve 42 ile Kumsal takip etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? Bakan Işıkhan tarih verdi! İZMİR ANKET SONUÇLARI I Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? Seçimlerde Hatay'ı kim kazanacak? Son Hatay anketi 31 Mart yerel seçimlerine ne diyor? AK Parti mi, CHP mi kazanacak? Merve Bektaş kimdir? CHP Konya Ilgın Belediye Başkan Adayı Merve Bektaş kaç yaşında, nereli? Mürsel Ayrancı kimdir? CHP Konya Hadim Belediye Başkan Adayı Mürsel Ayrancı kaç yaşında, nereli? Umut Akpınar kimdir? CHP Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı Umut Akpınar kaç yaşında, nereli? Çağdaş Özgür Yakar kimdir? CHP Konya Emirgazi Belediye Başkan Adayı Çağdaş Özgür Yakar kaç yaşında, nereli? Hüseyin Karaçam kimdir? CHP Konya Derbent Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karaçam kaç yaşında, nereli? Fırat Kızılkaya kimdir? CHP Konya Cihanbeyli Belediye Başkan Adayı Fırat Kızılkaya kaç yaşında, nereli? Rıdvan Şenyurt kimdir? CHP Konya Beyşehir Belediye Başkan Adayı Rıdvan Şenyurt kaç yaşında, nereli? Mehmet Mutlu kimdir? CHP Konya Altınekin Belediye Başkan Adayı Mehmet Mutlu kaç yaşında, nereli? Ahmet Nuri Köksal kimdir? CHP Konya Akşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Nuri Köksal kaç yaşında, nereli? DEM Parti Kilis Musabeyli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Musabeyli adayı Ahmet Üçer kimdir? DEM Parti Kilis Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kilis Merkez adayı Ahmet Üçer kimdir? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan adayı Hamit Polat kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title