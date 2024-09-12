Aydın'da 20 Yaşındaki Futbolcu Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde 20 yaşındaki amatör futbolcu evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Aydın 1. Amatör Küme ekiplerinden Sökegücü Spor Futbol Takımı'nda forma giyen 20 yaşındaki Üzeyir Aktepe'nin dün gece evinde ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Genç futbolcunun ailesi ve arkadaşları yasa boğulurken, Sökegücü Kulüp Başkanı Haluk Akyıldız, sosyal medya paylaşımında üzüntüsünü dile getirdi. Akyıldız paylaşımında, "Üzeyir Aktepe'nin vefat haberini aldık. Çok değerli bir gencimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Mekanın cennet olsun. Seni hiç unutmayacağız" dedi. - AYDIN