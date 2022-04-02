Aydın'da 2 yıl aradan sonra ilk teravih namazı heyecanı yaşandı - Haberler

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Aydın'da 2 yıl aradan sonra ilk teravih namazı heyecanı yaşandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın'da 2 yıl aradan sonra ilk teravih namazı heyecanı yaşandı

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 2 yıl aradan sonra camilerde teravih namazı heyecanı yaşandı.

AYDIN (İHA) - Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 2 yıl aradan sonra camilerde teravih namazı heyecanı yaşandı. 2022 yılının ilk teravih namazında camilerde yoğunluk yaşanırken, görevliler bu yoğunluğun her zaman devam etmesini istedi.

İslam Alemi'nde 11 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan Ayı, ilk teravih namazının kılınması ile başladı. Aydın'da Ramazan ayının başlaması nedeniyle çeşitli camilerde farklı etkinlikler düzenlendi. Bazı camilerde hatim programları başlatıldı.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır camilerde teravih kılamayan Müslümanlar 2 yıl aradan sonra camilerde teravih namazı kılmanın mutluluğunu yaşadı. - AYDIN

Aydın'da 2 yıl aradan sonra ilk teravih namazı heyecanı yaşandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Togo Cumhuriyeti, Teravih Namazı, Ramazan, Aydın, Yerel, Haberler

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