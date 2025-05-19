Aydın'da 19 Mayıs Coşkusu: Gençlerden Muhteşem Gösteriler

Aydın'da 19 Mayıs Coşkusu: Gençlerden Muhteşem Gösteriler
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 106. yıldönümü, Aydın'da düzenlenen törenle kutlandı. Gençlerin sergilediği gösteriler büyük bir coşkuyla karşılandı.

Gençlerin gösterileri ayakta alkışlandı

Aydın'da 19 Mayıs coşkusu yaşandı

AYDIN - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 106. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da da düzenlenen törenle kutlanırken, gençlerin sergilediği gösteriler uzun süre ayakta alkışlandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören gerçekleştirildi. Tören, Aydın Valiliği önündeki Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Valilik önünden Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu'na kadar düzenlenen kortej yürüyüşü sonrası kapalı spor salonunda devam etti.

Günün önem ve anlamını belirten konuşmayı yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe; "İlimizde her bir gencin sporla buluşması, potansiyelini fark etmesi ve hayallerine ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimiz için sporu hayatın bir parçası haline getirmek, başarılı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak en önemli görevimizdir. Değerli gençler, siz bizim geleceğimiz, en büyük umudumuzsunuz. Bugün sizlere düşen görev, 19 Mayıs ruhunu yaşatmak ve onu çağın gereklerine uygun şekilde ileriye taşımaktır. Tarihimize ve değerlerimize sahip çıkarak ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağınıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı canı yürekten kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından gençlik adına konuşma, şiirler, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Atatürk'e Cevabı'nın okunması, halk oyunları, jimnastik, aerobik gösterileri ile devam eden programda son olarak Aydın Valisi Yakup Canbolat 19 Mayıs dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Kutlama programı sonrasında protokol Atatürk Spor Salonu önüne kurulan kültürel ve sportif stantları gezdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER - Yerel
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