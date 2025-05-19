Aydın'da 19 Mayıs Coşkusu Fener Alayı ile Taçlandırıldı

Aydın'da 19 Mayıs Coşkusu Fener Alayı ile Taçlandırıldı
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Aydın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılını kutlamak için düzenlenen fener alayı etkinliğiyle dolu bir gün geçirdi. Vatandaşlar, Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle coşkuyla yürüyüş yaptı.

Aydın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tüm gün kutlayan vatandaşlar, düzenlenen fener alayı ile 19 Mayıs coşkusunu taçlandırdı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106'ncı yılı, tüm güne yayılan etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Gün içerisinde düzenlenen kutlama etkinlikleriyle bağımsızlığın önemine vurgu yapılan Aydın'da 19 Mayıs coşkusu fener alayı ile taçlandırıldı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ve Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun önünden başlayan fener alayına çok sayıda vatandaş katıldı. Havanın kararmaya başlamasıyla birlikte başlayan yürüyüşte fenerleri yakan vatandaşlar bir yandan da Türk bayrağı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterleri taşıdı. Marşlar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş, Taşlıboğaz Bulvarı Kavşağı'nda son buldu. Yürüyüş boyunca kaldırımlarda ve evlerinde bulunan vatandaşlar da fener alayına alkışlarla destek verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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