Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitingi öncesi vatandaşlar meydanı saatler öncesinden doldurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan genel seçimler öncesinde Aydın'a geldi. Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda hazırlanan miting alanında ise hazırlıklar tamamlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitingine ilgi gösteren vatandaşlar, saatler öncesinden meydanı doldurdu. Belirlenen giriş noktalarında sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, miting alanına akın etti.

Sıcak havaya aldırmadan meydanları dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitingini takip etmek için sabah erkenden alana geldiklerini ifade ettiler. - AYDIN