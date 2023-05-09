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Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Yerel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitingi öncesi vatandaşlar meydanı saatler öncesinden doldurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitingi öncesi vatandaşlar meydanı saatler öncesinden doldurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan genel seçimler öncesinde Aydın'a geldi. Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda hazırlanan miting alanında ise hazırlıklar tamamlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitingine ilgi gösteren vatandaşlar, saatler öncesinden meydanı doldurdu. Belirlenen giriş noktalarında sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, miting alanına akın etti.

Sıcak havaya aldırmadan meydanları dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitingini takip etmek için sabah erkenden alana geldiklerini ifade ettiler. - AYDIN

Aydın Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Aydın Yerel Haberler

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