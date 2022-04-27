Aydın Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı Belediyesi ile sokak hayvanları için ortak çalışma yapıyor - Haberler

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı Belediyesi ile sokak hayvanları için ortak çalışma yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı Belediyesi ile sokak hayvanları için ortak çalışma yapıyor

Sokak hayvanlarıyla ilgili sorumluluğun ilçe belediyelerine devredilmesiyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli ilçe belediyelerinin personeliyle ortak eğitim çalışması yürütüyor.

Sokak hayvanlarıyla ilgili sorumluluğun ilçe belediyelerine devredilmesiyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli ilçe belediyelerinin personeliyle ortak eğitim çalışması yürütüyor. Gelen talep üzerine yapılan eğitimle hayvan barınaklarında çalışan ve çalışacak olan personelin yetkin olması amaçlanıyor.

Yapılan yasal değişikle sorumluluğu ilçe belediyelerine geçen sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve bakımı çalışmalarıyla ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerine destek olmaya devam ediyor. Belediyelere ekipman desteğinde de bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi Koçarlı Belediyesi personeliyle de ortak çalışma yürütüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediyelere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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