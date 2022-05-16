Büyükşehir, Söke'de yaza hazırlık çalışması yapıyor - Haberler

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 120 personelle Söke'ye yaza hazırlık çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri rutin çalışmaların yanında hummalı bir genel çalışma yürütüyor.

Yapılan çalışmalarla Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri yolları ve durakları yıkarken Fen İşleri ekipleri de Mehmetçik Caddesi'nde asfaltlama öncesi kazı çalışmasına başladı. Diğer taraftan ASKİ ekipleri 40 personelle üstyapı tamiratını devam ettirirken Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri de Söke'yi baştan aşağı güzelleştiren mevsimlik çiçek dikimlerine başladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu, Söke'de dört farklı daire başkanlığının sahadaki ekipleriyle hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin rutin çalışmalarının yanı sıra gerçekleştirilen çalışmayla altyapı ve üstyapı düzenlemesi yaptıklarını, bunun için de 120 personelin ve onlarca aracın görevlendirildiğini söyledi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel