Üye Girişi
Haberi Paylaş
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Vatandaşları İftar Sofrasında Buluşturdu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Vatandaşları İftar Sofrasında Buluşturdu

Yerel Haberler

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca vatandaşları kentin birçok noktasındaki iftar programlarında buluşturdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca vatandaşları kentin birçok noktasındaki iftar programlarında buluşturdu.

Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen iftar yemeğine, 10 bin kişi katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin yemekhanesinde pişen yemeklerle donatılan binlerce kişilik sofralar, meydanı tamamen kapladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, düzenlenen iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Çerçioğlu'na, Millet İttifakı il başkanları da eşlik etti.

Vatandaşlar, dayanışmanın yansıması olan iftar sofraları için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu, "Birlik ve beraberliğimizin yansıması olan nice sofralarda buluşmak dileğiyle" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title