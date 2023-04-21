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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Vatandaşlara Bayram Lokumu Dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Vatandaşlara Bayram Lokumu Dağıttı

Yerel Haberler

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlara lokum dağıttı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlara lokum dağıttı.

Ramazan ayı boyunca kent genelinde farklı noktalarda iftar programları düzenleyerek vatandaşları aynı sofralarda buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda da gelenekselleşmiş lokum dağıtımını sürdürdü. Ekipler, il genelindeki camilerde, bayram namazı çıkısında vatandaşlara lokum ikram etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı Yerel Haberler

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