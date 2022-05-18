Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Kutlamaları Başladı - Haberler

AYDIN (ANKA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına erken başladı.

Atatürk Kent Meydani'nda başlayan kutlamaların ilk etkinliğinde 3 farkli grup sahne aldi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konverservatuvarı egitmenlerinden aldiklari dersler ile bir müzik grup oluşturan otizmli çocuklar, Otizm Ritim Grubu ismiyle sahne aldı. Grubun, gösterisi büyük beğeni topladı.

Aydans Gençlik ve Spor Kulübü de yerel danslar ile sahne aldı. Çeşitli yörelere ait halk oyunlarını büyük bir başarı ile sahneye taşıyan genç dansçılar, solo ve grup performansları ile izleyicileri kendilerine hayran bıraktı.

Etkinliğin finalini ise Yenipazar Gençlik Ritim Grubu yapti. Ritim grubu, 25 kişilik geniş bir ekiple sahne aldi. Farklı tarzlardaki şarkıları özgün bir şekilde yorumlayan ritim grubu, uyumlari ve enerjileri ile dinleyicilerden tam not aldı.

Tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan ve programda sahne alan ekipleri tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioglu, 19 Mayıs kutlamalarını çeşitli etkinlikler ile sürdüreceklerini belirtti.