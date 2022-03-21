Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Yaşlılar Haftası etkinliği - Haberler

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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Yaşlılar Haftası etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Yaşlılar Haftası etkinliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi Yaşlılar Haftası'nda Didim Huzurevi'nde düzenlediği etkinlikle huzurevi sakinlerine keyifli bir gün yaşattı.

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Yaşlılar Haftası'nda Didim Huzurevi'nde düzenlediği etkinlikle huzurevi sakinlerine keyifli bir gün yaşattı.

Etkinlikte sahneye Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası çıkarken, huzurevi sakinlerine birer siyah-beyaz fotoğrafları da hediye edildi. Büyükşehir Belediyesi'nin kültür merkezleri kursiyeri çocuklarsa huzurevi sakinlerine karanfil hediye etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi hayatlarının ikinci baharını yaşayan huzurevi sakinlerini unutmadı. Sıklıkla etkinlikler düzenlenen Didim Huzurevi'nde en son etkinlik Yaşlılar Haftası sebebiyle düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi. Bazı sakinler dans ederken bazı sakinlerse orkestrayla birlikte şarkılar söyledi. Özellikle pandemi döneminde sağlıklarını korumak için dışarıya çıkamadıklarından dolayı sıkıldıklarını söyleyen huzurevi sakinleri, eğlence için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Yaşlılar Haftası etkinliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Yaşlılar Haftası etkinliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Yaşlılar Haftası etkinliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Yaşlılar Haftası etkinliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Yaşlılar Haftası etkinliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Yaşlılar Haftası etkinliği

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Huzurevi, Aydın, Yerel, Haberler

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