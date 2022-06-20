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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Tekstil Park açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Tekstil Park açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediyesi bazı internet sitelerinde çıkan Tekstil Park ile ilgili olumsuz haberler hakkında basın açıklaması yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi bazı internet sitelerinde çıkan Tekstil Park ile ilgili olumsuz haberler hakkında basın açıklaması yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Tekstil Park'ta yer alan mevcut ibadet alanının kaldırılması söz konusu olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi;

"Bazı internet sitelerinde 22 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 17.30'da açılışı yapılacak olan Aydın Büyükşehir Belediyesi Tekstil Park ile ilgili olarak, gerçekleştirilen projeyi karalamak, dezenformasyon yapılarak kamuoyunu manipüle etmek maksatlı gerçekdışı iddialara yer verildiği görülmektedir. Aydın Büyükşehir Belediyesi Tekstil Park'ta yer alan mevcut ibadet alanının kaldırılması söz konusu dahi olmadığı gibi ilave ve yeni bir ibadet alanı yapılması da planlanmaktadır. Bu çerçevede kamuoyunu bilerek ve isteyerek yanlış bilgilendirmeye çalışan bu mecralar hakkında gerekli tüm hukuki yollara başvurulacağını ve halkımızın bu yanlış haberlere asla itibar etmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız." - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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