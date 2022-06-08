Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden şehitler için lokma hayrı - Haberler

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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden şehitler için lokma hayrı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden şehitler için lokma hayrı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, şehitler için lokma hayrı yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, şehitler için lokma hayrı yaptı. Vatandaşlar yapılan hayra büyük ilgi gösterirken, duyarlılığından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Vatandaşlar lokma dağıtımında uzun kuyruklar oluştururken lokmadan alan vatandaşlar şehitlerimiz için dualar etti. Bu hayrı canını bu topraklar için feda eden şehitler için gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çerçioğlu, "Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Her koşulda gözünü kırpmadan vatanını savunan kahraman askerlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Dualarımız Mehmetçiklerimizle" diye konuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Özlem Çerçioğlu Aydın Yerel Haberler

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