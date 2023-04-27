Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Sahillerde Temizlik Çalışması

Aydın sahillerinde sezon hazırlıklarına hız verildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Büyükşehir'in sorumluluk alanındaki sahillerde temizlik çalışması başlattı.

Büyükşehir ekipleri yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, her yıl olduğu gibi bu yıl da sahillerde temizlik çalışmalarına başladı. Özel araçlarla yapılan çalışmalarla sahillerdeki kumlar yabancı maddelerden arındırılıyor. Çıkan yabancı maddeler ise bertaraf tesislerine götürülüyor.

Ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları çevrenin korunması konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Başkan Çerçioğlu ayrıca herkesi, mavi bayraklarıyla ünlü Aydın'ın sahillerinde tatil yapmaya davet etti.