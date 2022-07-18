Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Germencik'te Yaz Temizliği - Haberler

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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Germencik'te Yaz Temizliği

ANKA - Yerel
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Germencik'te Yaz Temizliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yeşil alanlar ve caddelerde yaptığı bakım, onarım ve temizlik çalışmaları sürüyor. Bahar aylarındaki bakım ve temizlik işlerinin devamı olarak yapılan çalışmalara, uzayan otlar ve ağaç dallarının budanması ile devam edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yeşil alanlar ve caddelerde yaptığı bakım, onarım ve temizlik çalışmaları sürüyor. Bahar aylarındaki bakım ve temizlik işlerinin devamı olarak yapılan çalışmalara, uzayan otlar ve ağaç dallarının budanması ile devam edildi.

Bu kapsamda Germencik'te Kurtuluş, Lozan, Ziya Gökalp, Şehit Teğmen Şakir Cezayir caddeleri ile Ortaklar Mahallesi'ndeki Atatürk, Alparslan Türkeş, 7 Eylül, Namık Kemal, Hürriyet ve Sanayi caddeleri üzerindeki yeşil alanlar, ABB Park ve Bahçeler Dairesi ile Çevre Koruma Dairesi ekiplerinin ortak çalışması ile temizlendi. Çalışma kapsamında caddelerin üzerindeki ağaçlar budandı, uzayan çimler kesildi ve yolların temizliği yapıldı. Temizlik çalışmaları ile hem doğayı koruduklarını hem de vatandaşların daha güzel ortamlarda vakit geçirmesini sağladıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu, Germencik'te yapılan bu çalışmanın diğer ilçeler ile devam edeceğini belirtti.

Yapılan çalışmadan memnuniyetini dile getiren 7 Eylül Mahalle Muhtarı Ahmet Çıray, "Çalışmalar çok güzel. Çok memnunum, görünen köy kılavuz istemez. Zeytin ağaçlarını gölgesinde güzel bir alan, burası bir nimettir. Özlem Başkana başarılar diliyorum. İnşallah her şey daha güzel olacak." dedi.

ANKA / Yerel

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