Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Dondurma İkramı
ANKA - Yerel
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, bayramda Aydın Tekstil Park’a gelen çocuklara dondurma ikram etti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, bayramda Aydın Tekstil Park'a gelen çocuklara dondurma ikram etti.
Aydın Tekstil Park'ın giriş kapılarına stantlar kuran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, parka gelen çocuklara dondurma ikramında bulundu. Çocuklar ve aileleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.
Başkan Çerçioğlu, bayram boyunca ve sonrasında devam edecek olan aktivitelerle Tekstil Park'ın Aydınlılara hizmet vereceğini kaydetti. Her bayramın çocukların hayalleri kadar güzel geçmesi dileğini paylaşan Çerçioğlu, tüm yurttaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.
ANKA / Yerel