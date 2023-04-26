Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 19 Mayıs 'Atatürk ve Gençlik' Temalı Yarışma

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ’19 Mayıs Atatürk ve Gençlik’ temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenleyecek. Katılımcılar, eserlerini 12 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar teslim edebilecekler.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, '19 Mayıs Atatürk ve Gençlik' temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenleyecek. Katılımcılar, eserlerini 12 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar teslim edebilecekler.

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği yarışmaya, Aydın'da öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılım sağlayabilecek. Gençler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine armağan edilen bu özel günde yeteneklerini ortaya koyacaklar. Yarışma sonuçları 16 Mayıs 2023 tarihinde www.aydın.bel.tr web adresinden duyurulacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gençlerin yetenekleri ile fark yaratan eserler ortaya çıkaracaklarına inandığını belirterek, tüm gençleri yarışmaya katılmaya davet etti.