Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nın İkiçeşmelik Caddesi'ni Baştan Sona Yeniledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Kuşadası İkiçeşmelik Caddesi'ni baştan sona yenileyerek vatandaşların kullanımına sundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda ekipler, Kuşadası İkiçeşmelik Caddesi'nde çalışma başlattı. Önce altyapı sonra üstyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol çizgileri çekilen İkiçeşmelik Caddesi, trafiğe açıldı.

Başkan Özlem Çerçioğlu, "Kentimiz genelinde eş zamanlı olarak yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.