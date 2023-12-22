Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'nda Çorba İkramında Bulundu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde halka ve pazar esnafına çorba ikramında bulunuldu.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet veren Aydın Büyükşehir Belediyesi, soğuk havalarda pazar müşterilerini ve esnafını unutmadı. Başkan Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Ağı (AYBA) ekipleri tarafından sıcak bir ikramda bulunuldu. Kuşadası'nda güne erken başlayan kapalı pazar yeri esnafı ve müşterileri için cuma pazarı girişinde sıcak çorba dağıtan AYBA ekipleri, halka Başkan Çerçioğlu'nun selamlarını iletti.

Çorba ikramına Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turhan ve Seyfi Seyhan Suvari de katıldı. Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turhan ve Seyfi Seyhan Suvari AYBA personeli ile birlikte ikram aracından çorba dağıtımında bulundu. Sıcak çorba ile yüzleri gülümseyen vatandaşlar Başka Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN