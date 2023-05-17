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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik Şehit Cafer Sokağı Yeniledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik Şehit Cafer Sokağı Yeniledi

Yerel Haberler

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, son olarak Germencik Şehit Cafer Sokağı baştan sona yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, son olarak Germencik Şehit Cafer Sokağı baştan sona yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

Aydın Büyükşehir, yol yapım çalışmalarını planlı, hızlı ve çözüm odaklı olarak sürdürüyor. Ekipler, Germencik Şehit Cafer Sokak'taki çalışmaları ile de kısa sürede yolu vatandaşların hizmetine sundu. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığı yolda, çizgiler de çekildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Germencik Yerel Haberler

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